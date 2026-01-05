Адвокат не просил суд освободить Мадуро под залог

Адвокат захваченного американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак заявил в Федеральном суде Нью-Йорка, что на данном этапе не ходатайствует об освобождении под залог своего подзащитного. Об этом сообщает телеканал Fox News.
При этом защита уведомила суд, что намерена подать такое ходатайство позднее.
Следующее заседание назначено на 17 марта.
Выступая в суде Мадуро отказался признавать себя виновным. Также отвергла обвинение жена венесуэльского лидера Силия Флорес. Мадуро и Флорес предъявляются обвинения по делам о незаконном обороте наркотиков и оружия в США.
Ранее адвокат Силии Флорес Марк Доннелли сообщил, что его подзащитная во время похищения из получила травмы.