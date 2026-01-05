Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут захватить Гренландию: счет идет на месяцы

Politico: США могут захватить Гренландию в ближайшие месяцы.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон может установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на экспертов и чиновников.

По данным издания, это может случиться в преддверии промежуточных выборов в Америке в ноябре этого года или к 250-летию независимости США 4 июля. При этом риск подобного развития событий называется «реальным и серьезным».

В публикации отметили, что методы Белого дома, вероятно, будут отличаться от сценария по Венесуэле. Так, вместо военной операции США могут использоваться политическое влияние, в частности попытки подкупа местных политиков.

Эксперты полагают, что захват Гренландии может серьезно разделить союзников НАТО и Евросоюза (ЕС) даже больше, чем вопросы поддержки Украины. Копенгаген вряд ли получит такую же поддержку, как и Киев, утверждают они.

Как писал сайт KP.RU, 5 января глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что Брюссель полностью поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии. По ее словам, вопрос о статусе Гренландии могут решать только ее жители.

Накануне, президент США Дональд Трамп снова заявил о необходимости приобретения Гренландии для национальной безопасности Америки, ссылаясь на активность России и Китая в регионе.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше