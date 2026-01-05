США могут захватить Гренландию: счет идет на месяцы

Вашингтон может установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на экспертов и чиновников.
По данным издания, это может случиться в преддверии промежуточных выборов в Америке в ноябре этого года или к 250-летию независимости США 4 июля. При этом риск подобного развития событий называется «реальным и серьезным».
В публикации отметили, что методы Белого дома, вероятно, будут отличаться от сценария по Венесуэле. Так, вместо военной операции США могут использоваться политическое влияние, в частности попытки подкупа местных политиков.
Как писал сайт KP.RU, 5 января глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что Брюссель полностью поддерживает территориальную целостность Дании и Гренландии. По ее словам, вопрос о статусе Гренландии могут решать только ее жители.
Накануне, президент США Дональд Трамп снова заявил о необходимости приобретения Гренландии для национальной безопасности Америки, ссылаясь на активность России и Китая в регионе.