Госдеп объявил Западное полушарие зоной влияния США

ООН, 5 января. /ТАСС/. Государственный департамент объявил Западное полушарие Земли зоной влияния Вашингтона.

Источник: AP 2024

«Это наше полушарие, и президент [США Дональд] Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», — написала пресс-служба Госдепартамента в X.

Ранее постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц также заявил, что Вашингтон не позволит противникам, конкурентам и соперникам использовать в своих целях Западное полушарие.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Глава администрации США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

