Politico: Трамп может вскоре захватить Гренландию — счёт идёт на месяцы

Издание сообщает, что это возможно в преддверии ноябрьских выборов в Америке или к 4 июля, когда страна отметит 250 лет независимости. Риск такого развития событий признается «реальным и серьёзным».
В публикации подчёркивается, что Белый дом, скорее всего, выберет иной подход к Гренландии, нежели тот, что применялся в Венесуэле. Вместо военной силы, США могут прибегнуть к политическому давлению и, возможно, к подкупу местных чиновников. Эксперты считают, что такая операция может вызвать более глубокие разногласия среди союзников по НАТО и ЕС, чем текущая поддержка Украины. По их мнению, Гренландия не получит такого же уровня солидарности, как Киев.
Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала провокационное изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета флага США. Публикация была сопровождена краткой подписью «скоро», написанной крупными буквами, без дополнительных пояснений о её значении. Посол Дании Йеспер Меллер Серенсен заявил, что США, Гренландия и Дания являются близкими союзниками и должны продолжать сотрудничество в области безопасности, подчеркнув, что Гренландия уже входит в НАТО.
