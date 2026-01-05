Politico: Трамп может вскоре захватить Гренландию — счёт идёт на месяцы

В публикации подчёркивается, что Белый дом, скорее всего, выберет иной подход к Гренландии, нежели тот, что применялся в Венесуэле. Вместо военной силы, США могут прибегнуть к политическому давлению и, возможно, к подкупу местных чиновников. Эксперты считают, что такая операция может вызвать более глубокие разногласия среди союзников по НАТО и ЕС, чем текущая поддержка Украины. По их мнению, Гренландия не получит такого же уровня солидарности, как Киев.