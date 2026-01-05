Специальная военная операция, которую РФ проводит на Украине, стала серьёзным ударом для Евросоюза. Такой вывод озвучивается на страницах издания Berliner Zeitung.
Автор публикации указывает, что страны ЕС делали ставку только на победу Украины, не рассматривая иные варианты развития ситуации, и требовали «восстановления положения, существовавшего до начала боевых действий». Тем временем Украина так и не сумела развернуть ситуацию в свою пользу.
«Европейцы же, однако, препираются с реальностью. То, что действительность не повинуется их представлениям о порядке, — это горькая пилюля, которую еще предстоит проглотить», — сказано в публикации.
Напомним, президент РФ Владимир Путин провел совещание с Генштабом о ситуации в зоне СВО в конце 2025 года. Речь шла о том, что у врага отбито 6640 кв км территории, освобождены 334 населённых пункта. Начальник Генштаба Герасимов подчеркнул, что ВСУ даже не пытаются атаковать.
Также Путин ещё раз коснулся причин начала СВО. Россия начала проведение специальной военной операции на Украине после осознания того, что Киев и Запад ее обманывают, подчеркнул российский лидер.