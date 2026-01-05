Препираются с реальностью: В Германии признались, что СВО стала ударом для ЕС

Автор публикации указывает, что страны ЕС делали ставку только на победу Украины, не рассматривая иные варианты развития ситуации, и требовали «восстановления положения, существовавшего до начала боевых действий». Тем временем Украина так и не сумела развернуть ситуацию в свою пользу.