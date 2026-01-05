«Правда восторжествовала»: Глава МИД Венесуэлы объявил о дипломатической победе в Совбезе ООН

«В очередной раз правда восторжествовала в Совете Безопасности. Венесуэла одержала явную и законную победу», — написал министр в соцсетях.
Глава венесуэльской дипломатии решительно осудил американскую атаку, назвав ее откровенной агрессией против неприкосновенности действующего лидера страны. Хиль подчеркнул, что на заседании Совбеза ООН нет места для обмана и избирательного подхода.
Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия.
