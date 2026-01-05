Ричмонд
«Правда восторжествовала»: Глава МИД Венесуэлы объявил о дипломатической победе в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что его страна одержала победу на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, участники заседания пришли к консенсусу относительно того, что действия Соединённых Штатов противоречат нормам международного права. Хиль также отметил, что «правда восторжествовала» в Совбезе, и что мировое сообщество признало нарушение нападением 3 января Устава ООН, гуманитарного права и прав человека.

Источник: Life.ru

«В очередной раз правда восторжествовала в Совете Безопасности. Венесуэла одержала явную и законную победу», — написал министр в соцсетях.

Глава венесуэльской дипломатии решительно осудил американскую атаку, назвав ее откровенной агрессией против неприкосновенности действующего лидера страны. Хиль подчеркнул, что на заседании Совбеза ООН нет места для обмана и избирательного подхода.

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
