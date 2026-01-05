NYT: Украина столкнулась с вакуумом власти после российских ударов по энергетике

Украина оказалась в состоянии вакуума власти в последние недели, что усугубляется ударами ВС РФ по энергетической инфраструктуре, пишет New York Times. Издание отмечает, что на фоне массовых отключений электроэнергии в стране отсутствовали ключевые фигуры: не было министра энергетики, министра юстиции (вследствие коррупционного скандала), а также главы офиса президента, который мог бы вести переговоры с США.