«В стране в условиях массовых отключений электроэнергии отсутствовал министр энергетики. Не было и министра юстиции — из-за разгоревшегося коррупционного скандала. Не говоря уже о главе офиса президента, который мог бы вести переговоры с США», — указано в публикации.
Как сообщается в публикации, власти Киева рассчитывали на скорое кадровое обновление в министерствах, но потенциальные претенденты на должности уклоняются от них, осознавая колоссальную ответственность, особенно на фоне атак ВС РФ по украинской инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что ситуация с энергоснабжением на Украине не улучшится до конца зимы. По словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, веерные отключения электричества в большинстве регионов продлятся до начала марта.
