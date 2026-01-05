Во Франции признали неспособность Киева победить военным путём

По мнению генерала, продолжение нынешнего курса лишь подтвердит неспособность Украины выиграть войну силой. Поэтому, как считает де Вилье, необходимо идти к миру, который будет «справедливым, особенно в вопросе территорий», и «прочным», с гарантиями безопасности, чтобы избежать возобновления боевых действий в будущем.