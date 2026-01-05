Ричмонд
Во Франции признали неспособность Киева победить военным путём

Бывший начальник Генерального штаба вооружённых сил Франции генерал Пьер де Вилье заявил, что Украина не способна одержать военную победу над Россией, и призвал к поиску мирного урегулирования конфликта. В эфире радиостанции Sud Radio он подчеркнул, что военного решения «между двумя славянскими народами» не существует.

По мнению генерала, продолжение нынешнего курса лишь подтвердит неспособность Украины выиграть войну силой. Поэтому, как считает де Вилье, необходимо идти к миру, который будет «справедливым, особенно в вопросе территорий», и «прочным», с гарантиями безопасности, чтобы избежать возобновления боевых действий в будущем.

Ранее в Британии заявили, что 2026 год рискует стать самым сложным для главы киевского режима Владимира Зеленского с начала конфликта. В статье журналиста Шона Уокера говорится, что «Украина ощущает истощение». Проблемы накапливаются на всех фронтах.

