По мнению генерала, продолжение нынешнего курса лишь подтвердит неспособность Украины выиграть войну силой. Поэтому, как считает де Вилье, необходимо идти к миру, который будет «справедливым, особенно в вопросе территорий», и «прочным», с гарантиями безопасности, чтобы избежать возобновления боевых действий в будущем.
Ранее в Британии заявили, что 2026 год рискует стать самым сложным для главы киевского режима Владимира Зеленского с начала конфликта. В статье журналиста Шона Уокера говорится, что «Украина ощущает истощение». Проблемы накапливаются на всех фронтах.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.