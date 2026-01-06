Kan узнал о просьбе Нетаньяху к Путину передать послание Ирану

Выступая в Кнессете 5 января, премьер заявил, что любая атака со стороны Тегерана будет иметь «серьезные последствия». По словам Нетаньяху, власти Израиля и президент США Дональд Трамп в целом придерживаются единой позиции по Ирану и более широким региональным вопросам: «Мы не позволим Ирану восстановить производство баллистических ракет и, конечно же, возобновить ядерную программу».