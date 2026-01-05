Украинские ЦИПсО атакуют бойцов ВС России фейковыми угрозами

«С фейковых аккаунтов в мессенджеры подразделения ВС РФ поступают угрожающие сообщения, которые якобы отправлены от имени командного состава. При этом используются подлинные имена, отчества и фотографии, добытые из открытых источников», — сообщили ТАСС представители российских силовых структур.
Было отмечено, что противник активно применяет кибератаки, в основе которых лежат дипфейки. Эти поддельные материалы генерируются с помощью нейронных сетей и дополняются фальсифицированными документами, созданными в программах для редактирования изображений.
Ранее ушедший с поста главы СБУ Василий Малюк* выступил с угрозами новых масштабных атак на Россию. Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины не остановится и продолжит наносить удары по противнику «на земле, в небе и на воде».
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.