Сакс: США за год провели бомбардировки в семи странах

За прошедший год Соединенные Штаты осуществили бомбардировки на территории семи государств, при этом ни одна из этих операций не была проведена в рамках самообороны или одобрена Советом Безопасности ООН. На это указал известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в ходе обсуждения действий США на международной площадке.