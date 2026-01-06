Ричмонд
Сакс: США за год провели бомбардировки в семи странах

За прошедший год Соединенные Штаты осуществили бомбардировки на территории семи государств.

Источник: Аргументы и факты

За прошедший год Соединенные Штаты осуществили бомбардировки на территории семи государств, при этом ни одна из этих операций не была проведена в рамках самообороны или одобрена Советом Безопасности ООН. На это указал известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в ходе обсуждения действий США на международной площадке.

По его словам, военные удары со стороны Вашингтона затронули Иран, Ирак, Нигерию, Сомали, Сирию, Йемен, а также Венесуэлу. Все перечисленные действия, как отмечалось, не соответствовали положениям Устава ООН и не имели международно-правового мандата.

Кроме того, было подчеркнуто, что в предыдущем месяце руководство США выступало с прямыми угрозами в адрес ряда государств — членов ООН, включая Колумбию, Данию, Иран, Мексику, Нигерию и Венесуэлу. Также выражалось мнение о недопустимости вынесения суждений со стороны Совета Безопасности в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что ООН пытается собрать больше информации о жертвах военной операции США в Венесуэле. Американское издание The New York Times писало, что количество погибших в результате операции США в Венесуэле составило 80 человек.

