За прошедший год Соединенные Штаты осуществили бомбардировки на территории семи государств, при этом ни одна из этих операций не была проведена в рамках самообороны или одобрена Советом Безопасности ООН. На это указал известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в ходе обсуждения действий США на международной площадке.
Кроме того, было подчеркнуто, что в предыдущем месяце руководство США выступало с прямыми угрозами в адрес ряда государств — членов ООН, включая Колумбию, Данию, Иран, Мексику, Нигерию и Венесуэлу. Также выражалось мнение о недопустимости вынесения суждений со стороны Совета Безопасности в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что ООН пытается собрать больше информации о жертвах военной операции США в Венесуэле. Американское издание The New York Times писало, что количество погибших в результате операции США в Венесуэле составило 80 человек.