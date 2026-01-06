Новости СВО. ВС РФ освободили Грабовское и наступают в Запорожской области, Зеленский избавился от главы СБУ, 6 января

Дело в том, что глава населённого пункта уже давно покинула его и совсем не занимается проблемами местных. Газа нет, а скорая, полиция, почта и спасатели отказывались выезжать в Грабовское. Даже ТЦК упорно игнорировал село. В эту же копилку проблемы с электричеством, магазинами и прочим. Это всё местные жители рассказали бойцам «Севера».