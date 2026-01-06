Курская область, 6 января.
В районе границ Курской область продолжаются удары по боевикам киевского режима. Артиллерия «северян» продолжает отправлять снаряды по позициям противника на Тёткинском и Глушковском участках фронта. ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районе Выжевки и Искрисковщины.
Сумская область, 6 января.
Село Грабовское в Сумской области освобождено силами бойцов группировки «Север». Населённый пункт находится недалеко от границы с Белгородской областью. Там находились две бригады теробороны ВСУ — 116-я и 119-я. На помощь им перебрасывали подразделения, сформированные из разномастных солдат — от связистов до штрафников 58 ОМПБр.
Наступление 34-й горной бригады украинские боевики не выдержали. Теперь село Грабовское под полным контролем ВС РФ и станет частью зоны безопасности вдоль границы России.
О реальной обстановке в населённом пункте красноречиво говорят местные жители, которых эвакуировали наши бойцы. Кстати, киевские пропагандисты «трубили», что Армия России принудительно вывозит людей из Грабовского.
Если судить по словам жителей села, то ситуация даже немного комичная и не совсем понятная, что лучше — добровольная эвакуация на Украину или «принудительная» в РФ.
Дело в том, что глава населённого пункта уже давно покинула его и совсем не занимается проблемами местных. Газа нет, а скорая, полиция, почта и спасатели отказывались выезжать в Грабовское. Даже ТЦК упорно игнорировал село. В эту же копилку проблемы с электричеством, магазинами и прочим. Это всё местные жители рассказали бойцам «Севера».
Контроль над Грабовским создаёт логистические проблемы для ВСУ. Село находится недалеко от трассы, которая соединяет Сумы и Харьков.
— Если её перерезать физически, это создаст противнику серьёзные проблемы с логистикой в приграничье, — поделился военкор Александр Коц.
Запорожская область, 6 января.
Подразделения нашей армии зашли в село Новояковлевка, что в Запорожской области.
— В то же самое время в Степногорске ещё выявляются отдельные группы противника в центре, застрявшие в окружении. Идёт их ликвидация, — пишет военный корреспондент Тимофей Ермаков.
Также в регионе были атакованы механизированная бригада ВСУ, бригада территориальной обороны в Орехове и Белогорье. Благодаря работе подразделений группировки «Днепр» враг потерял до 45 солдат, 10 автомобилей и много чего ещё.
Харьковская область, 6 января.
Армия РФ взяла под контроль северную часть посёлка Куриловка и пробивается к западной окраине населённого пункта вдоль реки Лозовая, сообщает Тимофей Ермаков.
Таким образом наши бойцы продвигаются к посёлку Купянск-Узловой, который является крупным железнодорожным хабом в Харьковской области. Населённый пункт находится на левом берегу Оскола и южнее города Купянска, оборону в котором сейчас держат подразделения ВС РФ.
Вот уже долгое время идут бои за город Купянск в Харьковской области. Сейчас в городе находятся наши подразделения, которые день за днём отражают атаки ВСУ.
Обстановка там сложная по одной причине — город находится на правом берегу реки Оскол и для снабжения бойцов российской армии необходимо этот самый Оскол пересекать. В сети уже не первый день спорят, кто и где контролирует Купянск.
Пока же ситуация такая — ВС РФ, несмотря на тяжелейшую ситуацию, контролируют территорию и успешно отражают попытки контрнаступления противника.
Уже неоднократно сообщалось, что Киев перебрасывает к городу всё больше и больше подразделений. Однако не без проблем.
На этом направлении у ВСУ серьёзные проблемы, потому что им никак не удаётся добиться хоть чего-то. Атаки на позиции наших бойцов рассыпаются, а территория в городе и окрестностях под плотным контролем российских солдат.
Противник уже не один день пытается накопить в окрестностях Купянска бронетехнику. Делает это он поштучно. Но, к сожалению для ВСУ и к счастью для нас, машины тотчас становятся добычей дронов.
— Для повторения активности, подобной декабрьскому накату, нужно не просто наличие техники, а возможность её накопить, скрытно развернуть и удержать хотя бы минимальное время. Пока этого не получается. Купянский участок слишком «прозрачный», а глубина контроля РФ по БПЛА и огневым средствам перекрывает ближайшие тылы, — пишут авторы телеграм-канала «Военная хроника».
В итоге на Купянском направлении только два варианта: продолжать насыщать участок бронетехникой и терять её, либо принять реальность и осознать, что здесь они потеряли свои возможности.
Шторм в СБУ: отставка Малюка*, новый глава — Хмара.
Зеленский отправил в отставку главу СБУ Василия Малюка*. Его должность будет занимать человек, ответственный за многие теракты на территории России, — руководитель Центра спецопераций «А» Евгений Хмара.
Украинские СМИ пишут, что Малюк* противился своей отставке и глава киевского режима требовал от него добровольно сложить полномочия несколько дней назад. Но уже экс-глава СБУ отказался и сослался на то, что у него есть ещё уйма незавершённых операций против России.
Те же издания сообщают, что Зеленский планирует и кардинальную реформу Службы внешней разведки Украины. Для этого он встречался с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой.
*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.