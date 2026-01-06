СМИ опубликовали зарисовки с заседания суда, где Мадуро и его жене предъявили обвинения

Информационные агентства Associated Press и Reuters, а также телеканал CNN представили публике зарисовки из зала суда в Нью-Йорке, где были выдвинуты обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. На этих изображениях Мадуро и Флорес запечатлены в наушниках, предположительно для синхронного перевода. Оба одеты в синие футболки поверх оранжевой одежды, которая, вероятно, является тюремной формой.