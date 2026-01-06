Ричмонд
СМИ опубликовали зарисовки с заседания суда, где Мадуро и его жене предъявили обвинения

Информационные агентства Associated Press и Reuters, а также телеканал CNN представили публике зарисовки из зала суда в Нью-Йорке, где были выдвинуты обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. На этих изображениях Мадуро и Флорес запечатлены в наушниках, предположительно для синхронного перевода. Оба одеты в синие футболки поверх оранжевой одежды, которая, вероятно, является тюремной формой.

Источник: Life.ru

Агентство Reuters сообщило, что Флорес появилась на публике с пластырем на лбу и в области правого виска. Телеканал CNN, ссылаясь на адвоката Флорес, передал информацию о том, что она могла получить перелом рёбер в ходе задержания американскими силами. Оба — и Мадуро, и Флорес — выглядели спокойными.

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше