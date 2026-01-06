СМИ опубликовали зарисовки с заседания суда, где Мадуро и его жене предъявили обвинения

Агентство Reuters сообщило, что Флорес появилась на публике с пластырем на лбу и в области правого виска. Телеканал CNN, ссылаясь на адвоката Флорес, передал информацию о том, что она могла получить перелом рёбер в ходе задержания американскими силами. Оба — и Мадуро, и Флорес — выглядели спокойными.
Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.
