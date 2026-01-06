Премьер Дании предупредила о последствиях нападения США на Гренландию

«Если США решат военным путем атаковать другую страну НАТО, то всё прекратится — включая наше членство в НАТО и ту безопасность, которая была обеспечена после окончания Второй мировой войны», — подчеркнула Фредериксен.
Премьер также отметила, что Копенгаген донес позицию Дании о недопустимости аннексии любой части Датского содружества — самой Дании, Гренландии и Фарерских островов. Она подчеркнула, что Дания остается надежным союзником США, но обеспокоена отдельными заявлениями американской стороны.
Ранее, 4 января, сообщалось, что Фредериксен настоятельно рекомендовала президенту США Дональду Трампу воздержаться от высказываний о присоединении Гренландии к американским штатам, подчеркнув, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из частей Датского Королевства.
При этом председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что Трамп мог бы искать другие способы контроля над стратегически важной территорией, не прибегая к прямой аннексии.