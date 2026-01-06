США хотят, чтобы их флот мог свободно перемещаться по всему миру, заявил Хегсет

«США уделяют серьёзное внимание установлению контроля над морями и обеспечению свободы судоходства на всех ключевых мировых морских маршрутах. Более крупный, современный и смертоносный флот, от новых линкоров “Золотого флота” до передовых подводных лодок, обеспечит безусловное сдерживание. Такой флот гарантирует, что ВМС США будут свободно и беспрепятственно действовать сегодня, завтра и в далеком будущем», — сказал Хегсет во время визита на судоверфь в штате Вирджиния.
По словам Хегсета, Пентагон стремится к формированию военных структур, чья задача выходит за рамки простого реагирования на возникающие вызовы, и направлена на установление глобального превосходства.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал серьёзное расширение ВМС. По его словам, для американского флота построят три авианосца и до 15 подводных лодок.
