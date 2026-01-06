Ричмонд
США хотят, чтобы их флот мог свободно перемещаться по всему миру, заявил Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены обеспечить беспрепятственный доступ своего флота ко всем основным мировым водным путям. Он подчеркнул, что модернизированные и усиленные военно-морские силы, включая новые линкоры и передовые подводные лодки, послужат гарантией свободы судоходства и сдерживания на долгие годы.

«США уделяют серьёзное внимание установлению контроля над морями и обеспечению свободы судоходства на всех ключевых мировых морских маршрутах. Более крупный, современный и смертоносный флот, от новых линкоров “Золотого флота” до передовых подводных лодок, обеспечит безусловное сдерживание. Такой флот гарантирует, что ВМС США будут свободно и беспрепятственно действовать сегодня, завтра и в далеком будущем», — сказал Хегсет во время визита на судоверфь в штате Вирджиния.

По словам Хегсета, Пентагон стремится к формированию военных структур, чья задача выходит за рамки простого реагирования на возникающие вызовы, и направлена на установление глобального превосходства.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал серьёзное расширение ВМС. По его словам, для американского флота построят три авианосца и до 15 подводных лодок.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

