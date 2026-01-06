Премьер Гренландии ответил Трампу на угрозу захвата острова за одну ночь

«Мы не находимся в той точке, когда мы думаем, что захват (острова) мог бы произойти за одну ночь», — сказал Нильсен.
Такое заявление было сделано после того, как Трамп в интервью журналу Atlantic заявил, что США нуждаются в Гренландии, так как остров, по его мнению, окружён судами Китая и России.
Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала провокационное изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета флага США. Публикация была сопровождена краткой подписью «скоро», написанной крупными буквами, без дополнительных пояснений о её значении. Посол Дании Йеспер Меллер Серенсен заявил, что США, Гренландия и Дания являются близкими союзниками и должны продолжать сотрудничество в области безопасности.
