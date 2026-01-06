Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Гренландии ответил Трампу на угрозу захвата острова за одну ночь

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о стратегической необходимости острова для Вашингтона. По словам политика, захватить Гренландию «за одну ночь» невозможно.

«Мы не находимся в той точке, когда мы думаем, что захват (острова) мог бы произойти за одну ночь», — сказал Нильсен.

Такое заявление было сделано после того, как Трамп в интервью журналу Atlantic заявил, что США нуждаются в Гренландии, так как остров, по его мнению, окружён судами Китая и России.

Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала провокационное изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета флага США. Публикация была сопровождена краткой подписью «скоро», написанной крупными буквами, без дополнительных пояснений о её значении. Посол Дании Йеспер Меллер Серенсен заявил, что США, Гренландия и Дания являются близкими союзниками и должны продолжать сотрудничество в области безопасности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше