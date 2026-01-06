В материале отмечается, что продолжительность жизни военнослужащих украинской армии на участках фронта, подвергающихся подобным атакам, не превышает четырёх часов.
Ранее представители ВСУ неоднократно заявляли, что эти боеприпасы способны уничтожать даже хорошо укреплённые подземные бункеры, сравнивая эффект от их применения с «вратами в ад».
Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении нанесён удар по элитному украинскому подразделению. В районе Железнодорожного Запорожской области под массированным ударом оказался взвод формирования «Волки да Винчи», существенная часть которого была уничтожена. По его уточнению, в результате погибли около десяти боевиков.
