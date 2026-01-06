Канцлер Германии Мерц сменил руководителя своего бюро

Однако, как сообщает газета Bild со ссылкой на собственную информацию, Шрот был уволен Мерцем «из-за недостаточных экономических знаний». «Шрот изучал политологию. Одной из его специализаций является внешняя политика… он все больше и больше видел себя главным советником канцлера практически по всем вопросам. Из-за этого Мерц не получал много информации», — утверждает издание.