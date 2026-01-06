Ричмонд
Канцлер Германии Мерц сменил руководителя своего бюро

БЕРЛИН, 6 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сменил руководителя своего бюро, его возглавил бывший федеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Филипп Биркенмайер, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Источник: Reuters

«Федеральный канцлер Фридрих Мерц назначил бывшего федерального секретаря ХДС Филиппа Биркенмайера новым руководителем своего бюро», — говорится в сообщении Корнелиуса для прессы.

Биркенмайер сменил на должности руководителя бюро канцлера ФРГ Якоба Шрота, который занимал ее с мая 2025 года. «После четырех лет успешной совместной работы во фракции ХДС/ХСС в бундестаге и ведомстве канцлера Мерц и прежний глава бюро Якоб Шрот прощаются друг с другом по взаимному согласию», — отметил Корнелиус.

Однако, как сообщает газета Bild со ссылкой на собственную информацию, Шрот был уволен Мерцем «из-за недостаточных экономических знаний». «Шрот изучал политологию. Одной из его специализаций является внешняя политика… он все больше и больше видел себя главным советником канцлера практически по всем вопросам. Из-за этого Мерц не получал много информации», — утверждает издание.

В отличие от Шрота Биркенмайер, будучи юристом по образованию, также получил опыт в экономической сфере во время своей работы в министерстве экономики ФРГ, а также парламентской группе ХДС по вопросам малого и среднего бизнеса. Помимо этого, он с 2007 по 2012 годы трудился в канцелярии канцлера Ангелы Меркель, отмечает Bild.

Бюро канцлера организует текущую деятельность главы правительства ФРГ, в частности занимается организацией встреч и телефонных звонков.

