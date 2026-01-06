Зеленский назначил первого замглавы СБУ, им стал Александр Поклад

На Украине вновь заявили о кадровых перестановках. На этот раз нелегитимный глава киевского режима решил заняться руководством Службы безопасности Украины (СБУ). Он назначил нового первого заместителя главы СБУ, им стал Александр Поклад. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте.
Как уточняется в документах, сначала Поклад был уволен с должности замглавы СБУ. Однако сразу же после этого его вновь назначили — на этот раз на пост первого заместителя.
Также Зеленский сделал еще одну кадровую перестановку в СБУ. Новым заместителем главы СБУ был назначен Денис Килимник. Одновременно он же занял должность руководителя Антитеррористического центра при СБУ, сменив на этом посту Сергея Андрущенко, который был уволен отдельным указом.