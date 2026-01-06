Зеленский уволил руководителей ключевых подразделений СБУ

Примечательно, что Тупиков получил новое назначение, став заместителем главы СБУ. Информация о новых руководителях департаментов пока отсутствует. Одновременно с этим, Александр Поклад назначен первым заместителем главы СБУ, а Денис Килимник возглавил Антитеррористический центр при СБУ. Ранее эти должности занимал Сергей Андрущенко, который также был уволен. Кроме того, Сергей Наумик освобождён от должности заместителя главы СБУ.
Ранее стало известно, что Зеленский отправил в отставку главу СБУ Василия Малюка*, его заменит Евгений Хмара, руководивший центром специальных операций «А». Сам Малюк* заявил, что остаётся в системе СБУ для реализации «спецопераций мирового уровня» против России.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.