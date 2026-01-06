Зеленский уволил руководителей ключевых подразделений СБУ

Примечательно, что Тупиков получил новое назначение, став заместителем главы СБУ. Информация о новых руководителях департаментов пока отсутствует. Одновременно с этим, Александр Поклад назначен первым заместителем главы СБУ, а Денис Килимник возглавил Антитеррористический центр при СБУ. Ранее эти должности занимал Сергей Андрущенко, который также был уволен. Кроме того, Сергей Наумик освобождён от должности заместителя главы СБУ.