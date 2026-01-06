ООН не получала от США обоснований военной операции в Венесуэле

По имеющейся информации, от американской стороны не поступало формальных уведомлений, объясняющих характер и причины произошедших действий. Соответствующие документы или заявления в адрес ООН не направлялись.
Также представитель генерального секретаря воздержался от оценки действий США с точки зрения возможного похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, не дав прямого ответа на данный вопрос.
Ранее Организация Объединенных Наций сообщила, что пытается собрать больше информации о жертвах военной операции США в Венесуэле.
