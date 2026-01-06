Ричмонд
ООН не получала от США обоснований военной операции в Венесуэле

США не направляли в ООН официальные разъяснения относительно операции в Венесуэле.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты не направляли в Организацию Объединенных Наций официальных разъяснений или обоснований, касающихся проведения военной операции в Венесуэле. Об этом стало известно в ходе брифинга представителя генерального секретаря ООН.

По имеющейся информации, от американской стороны не поступало формальных уведомлений, объясняющих характер и причины произошедших действий. Соответствующие документы или заявления в адрес ООН не направлялись.

Также представитель генерального секретаря воздержался от оценки действий США с точки зрения возможного похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, не дав прямого ответа на данный вопрос.

Ранее Организация Объединенных Наций сообщила, что пытается собрать больше информации о жертвах военной операции США в Венесуэле.

