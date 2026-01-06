Ричмонд
В Совфеде заинтересовались реакцией Европы на заявление США об «их» полушарии

Константин Косачёв, занимающий пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам, проявил заинтересованность в том, как европейские страны, ранее имевшие колонии, отреагируют на недавнее заявление Государственного департамента США. В данном заявлении Западное полушарие было определено как сфера влияния Вашингтона, при этом было отмечено стремление президента США Дональда Трампа к обеспечению национальной безопасности.

«Госдеп США опубликовал информацию, где официально утверждается, что Западное полушарие является нашим, то есть, исключительно американским. Это заявление вступает в противоречие с многочисленными международными нормами и правилами. В связи с этим возникает вопрос: как на это отреагируют бывшие колониальные державы Европы, чьи языки преобладают в большинстве стран Западного полушария?» — написал Косачёв в Telegram-канале.

К числу упомянутых государств относятся Великобритания, Испания, Португалия, Франция и Германия.

Ранее Госдеп объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов США. Это публичное заявление последовало за призывом Трампа «не забывать о доктрине Монро» на фоне военной операции США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

