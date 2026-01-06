Ричмонд
Старший сын Кадырова занял пост вице-премьера Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил на пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона своего сына Ахмата. Об этом в понедельник, 5 января, он сообщил в Telegram-канале.

Политик отметил, что следовал рекомендациям председателя правительства Чечни Магомеда Даудова.

Повышение получил и исполняющий обязанности министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

— Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев обладают значительным управленческим опытом, глубоким пониманием специфики курируемых направлений и зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители, — уточнил глава Чечни в публикации.

Ранее сын Кадырова Ахмат рассказал в личном блоге о получении награды. Руководитель республики вручил ему медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. Первого президента ЧР».

Другому сыну главы Чечни Адаму также вручили высшую награду республики — орден Кадырова. В апреле его назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

