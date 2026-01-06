Новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы избрал руководство

Новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы, избранный на период с 2026 по 2031 год, официально приступил к исполнению своих полномочий в соответствии с положениями конституции страны. Первое заседание парламента прошло в установленном порядке и транслировалось национальным телевидением.
В ходе заседания депутаты принесли присягу, после чего было сформировано руководство законодательного органа. Председателем Национальной ассамблеи вновь был избран Хорхе Родригес, пост первого заместителя спикера занял Педро Инфанте, а должность заместителя председателя получила Гресия Кольменарес. Кроме того, были утверждены руководители профильных парламентских комиссий.
Кандидатуры на ключевые посты в руководстве парламента выдвигались депутатом Николасом Мадуро Герра, сыном президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В своем выступлении он отверг обвинения, выдвигаемые Соединенными Штатами в адрес венесуэльского руководства и членов его семьи, а также выступил с призывом к консолидации парламентариев и всего венесуэльского общества.
Ранее сообщалось, что исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики перед Национальной ассамблеей.