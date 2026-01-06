Ричмонд
Новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы избрал руководство

Новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы, который избран на 2026−2031 годы, приступил к работе.

Источник: Аргументы и факты

Новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы, избранный на период с 2026 по 2031 год, официально приступил к исполнению своих полномочий в соответствии с положениями конституции страны. Первое заседание парламента прошло в установленном порядке и транслировалось национальным телевидением.

В ходе заседания депутаты принесли присягу, после чего было сформировано руководство законодательного органа. Председателем Национальной ассамблеи вновь был избран Хорхе Родригес, пост первого заместителя спикера занял Педро Инфанте, а должность заместителя председателя получила Гресия Кольменарес. Кроме того, были утверждены руководители профильных парламентских комиссий.

Кандидатуры на ключевые посты в руководстве парламента выдвигались депутатом Николасом Мадуро Герра, сыном президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В своем выступлении он отверг обвинения, выдвигаемые Соединенными Штатами в адрес венесуэльского руководства и членов его семьи, а также выступил с призывом к консолидации парламентариев и всего венесуэльского общества.

Ранее сообщалось, что исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики перед Национальной ассамблеей.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше