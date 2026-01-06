Трамп заявил о скором поступлении $600 млрд в бюджет США от введённых пошлин

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что, по его оценкам, доходы американской казны от введенных торговых пошлин скоро составят более 600 миллиардов долларов. Он также обвинил «лживые СМИ» в игнорировании этой информации, утверждая, что они делают это из-за неприязни к стране и желания помешать важному решению Верховного суда по вопросам таможенных пошлин.