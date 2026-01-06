Ричмонд
Старший сын Кадырова Ахмат стал и.о. зампредседателя правительства Чечни

О новом назначении сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новых кадровых назначениях в руководстве республики. Его старший сын, министр Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров был также назначен на должность и.о. зампредседателя регионального правительства.

О новом назначении Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

«По представлению дорогого БРАТА, Председателя Правительства ЧР Магомеда Даудова, Ахмат Кадыров назначен на должность исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства ЧР — министра ЧР по физической культуре и спорту», — написал он.

Кроме того, в том же сообщении Кадыров проинформировал об еще одном кадровом решении.

«Я принял решение назначить исполняющим обязанности заместителя Председателя Правительства ЧР — министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева». — написал Кадыров.

Он выразил уверенность, что оба назначенных отлично справятся со всеми возложенными на них задачами.

«Для этого они обладают необходимым опытом, целым рядом исключительных профессиональных качеств, системным подходом к работе и высокой ответственностью», — считает Рамзан Кадыров.

Ранее Кадыров назначил секретарем Совбеза Чечни своего племянника Хамзата, он имеет светское и духовное образование.

Также KP.RU сообщал, что сын Кадырова Адам был назначен куратором Российского университета спецназа.

