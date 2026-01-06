Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские вторжения никогда не приносили демократии, заявила президент Мексики

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что попытки США вмешиваться во внутренние дела других государств не приводят к желаемым результатам в виде демократии или устойчивой стабильности. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о спецоперации США с целью захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Источник: Life.ru

«История Латинской Америки ясна и однозначна: вмешательство никогда не приносило демократии, никогда не обеспечивало благополучия и не создавало устойчивой стабильности», — отметила она.

Глава государства подчеркнула, что исключительное право на определение своего будущего, выбор траектории развития и распоряжение природными ресурсами принадлежит исключительно народам. Она пояснила, что позиция Мексики, подкрепленная как национальным законодательством, так и нормами международного права, исключает любые односторонние действия, которые не могут служить фундаментом для международных отношений в XXI веке.

Шейнбаум добавила, что экономическое соперничество с Азией может быть успешным только при условии сотрудничества, инвестиций и развития, а не путём вмешательства или применения силы.

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше