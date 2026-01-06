Американские вторжения никогда не приносили демократии, заявила президент Мексики

«История Латинской Америки ясна и однозначна: вмешательство никогда не приносило демократии, никогда не обеспечивало благополучия и не создавало устойчивой стабильности», — отметила она.
Глава государства подчеркнула, что исключительное право на определение своего будущего, выбор траектории развития и распоряжение природными ресурсами принадлежит исключительно народам. Она пояснила, что позиция Мексики, подкрепленная как национальным законодательством, так и нормами международного права, исключает любые односторонние действия, которые не могут служить фундаментом для международных отношений в XXI веке.
Шейнбаум добавила, что экономическое соперничество с Азией может быть успешным только при условии сотрудничества, инвестиций и развития, а не путём вмешательства или применения силы.
Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.
