По информации ведомства, он совершил более 20 вылетов с использованием БПЛА. В ходе выполнения одной из задач, как сообщили в министерстве, Галиулин ликвидировал до 30 военнослужащих противника. Это позволило штурмовым подразделениям без потерь овладеть опорным пунктом. Дополнительно, боец СВО выявил и атаковал с помощью дронов скопления резервов ВСУ.
«В результате огневого поражения он уничтожил до 15 украинских бойцов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении нанесён удар по элитному украинскому подразделению. В районе Железнодорожного Запорожской области под массированным ударом оказался взвод формирования «Волки да Винчи», существенная часть которого была уничтожена. По его уточнению, в результате погибли около десяти боевиков.
