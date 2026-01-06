В США оценили сроки возможного установления контроля над Гренландией

Причиной новых дискуссий вокруг возможной американской экспансии в отношении Гренландии послужила публикация супруги заместителя главы аппарата Белого дома и советника президента США Стивена Миллера Кэти. Она разместила в социальной сети X изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, сопроводив его лаконичной подписью «soon» («скоро»). Многие расценили этот пост как прозрачный намек на потенциальные планы США по установлению контроля над данной территорией.