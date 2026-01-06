Шеф Пентагона раскрыл численность участников операции по захвату Мадуро

«Почти 200 наших величайших американцев пришли в центр Каракаса», — сказал Хегсет на судостроительной верфи в Вирджинии.
Он отметил, что действия, направленные на задержание Мадуро, соответствуют курсу США на возобновление «политики сдерживания».
Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.
