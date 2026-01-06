Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шеф Пентагона раскрыл численность участников операции по захвату Мадуро

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что около 200 американских военнослужащих были задействованы в наземной операции, целью которой был захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, операция прошла в центре Каракаса при содействии местных правоохранительных органов. Он также подчеркнул, что среди американских участников операции обошлось без жертв.

Источник: Life.ru

«Почти 200 наших величайших американцев пришли в центр Каракаса», — сказал Хегсет на судостроительной верфи в Вирджинии.

Он отметил, что действия, направленные на задержание Мадуро, соответствуют курсу США на возобновление «политики сдерживания».

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше