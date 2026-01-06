Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швейцарии отказались раскрыть сумму замороженных активов Мадуро

Распоряжение о заморозке активов Мадуро коснулось 37 человек.

Источник: Аргументы и факты

Распоряжение швейцарских властей о заморозке активов, связанное с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, распространилось на 37 человек. Данную информацию подтвердил официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии в комментарии для международных СМИ.

При этом размер и состав замороженных активов раскрыты не были, так как правительство страны не стало публиковать финансовые детали. Известно лишь, что действие данного распоряжения рассчитано на четырехлетний срок с возможностью его пересмотра в дальнейшем.

Отмечается, что принятые меры не затронули ни одного действующего члена правительства Боливарианской Республики. Решение о заморозке активов носит превентивный характер и было принято в качестве меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики перед Национальной ассамблеей.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше