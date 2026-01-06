В Швейцарии отказались раскрыть сумму замороженных активов Мадуро

Распоряжение швейцарских властей о заморозке активов, связанное с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, распространилось на 37 человек. Данную информацию подтвердил официальный представитель Министерства иностранных дел Швейцарии в комментарии для международных СМИ.
При этом размер и состав замороженных активов раскрыты не были, так как правительство страны не стало публиковать финансовые детали. Известно лишь, что действие данного распоряжения рассчитано на четырехлетний срок с возможностью его пересмотра в дальнейшем.
Отмечается, что принятые меры не затронули ни одного действующего члена правительства Боливарианской Республики. Решение о заморозке активов носит превентивный характер и было принято в качестве меры предосторожности.
Ранее сообщалось, что исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики перед Национальной ассамблеей.