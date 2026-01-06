«Что скажут бывшие колониальные державы»: сенатор заинтересовался реакцией Европы на заявление Госдепа о зоне интересов США

Реакция европейский стран, особенно бывших колониальных держав, на заявление Госдепа США о распространении зоны интересов Вашингтона на всё Западное полушарие, представляется весьма интересной. На это указал российский сенатор Константин Косачев.
«Помимо кричащего противоречия со всеми возможными и невозможными нормами и правилами, возникает вопрос: а как к этому отнесутся бывшие колониальные державы из Европы, на языках которых говорит подавляющее большинство государств западного полушария?» — написал Косачев в Telegram-канале, подчеркнув, что наиболее любопытно, какие комментарии появятся на официальных сайтах МИД Великобритании, Испании, Португалии, Франции и Германии.
Напомним, Госдепартамент США в своем аккаунте в соцсети официально объявил Западное полушарие планеты исключительной зоной интересов Вашингтона, разместив фото президента США Дональда Трампа с надписью «Это наше полушарие».
Накануне Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что США будут добиваться, чтобы их доминирование в Западном полушарии не ставилось под сомнение.