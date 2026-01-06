«Что скажут бывшие колониальные державы»: сенатор заинтересовался реакцией Европы на заявление Госдепа о зоне интересов США

«Помимо кричащего противоречия со всеми возможными и невозможными нормами и правилами, возникает вопрос: а как к этому отнесутся бывшие колониальные державы из Европы, на языках которых говорит подавляющее большинство государств западного полушария?» — написал Косачев в Telegram-канале, подчеркнув, что наиболее любопытно, какие комментарии появятся на официальных сайтах МИД Великобритании, Испании, Португалии, Франции и Германии.