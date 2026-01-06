Ричмонд
Мерц заявил о критическом состоянии немецкой экономики

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что немецкая экономика находится в критическом положении. В письме к своим коллегам по правящей коалиции он дал понять, что наступающий год обещает быть «очень сложным». В этом документе канцлер также изложил свои видения приоритетов и задач для правительства на ближайший год, пишет журнал Spiegel.

«За время работы нынешнего правительства были достигнуты определённые успехи, например, скорректирован курс в миграционной политике, что уже приносит положительные результаты. Однако положение немецкой экономики остаётся критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки — слишком высокие», — говорится в письме Мерца.

Мерц обозначил главные цели на текущий год: улучшить экономическую ситуацию в Германии для стимулирования роста и создания рабочих мест. Во внешней политике он выделил как приоритет обеспечение европейской свободы и мира. Германия также намерена активно участвовать в процессе подготовки мирного урегулирования украинского конфликта, стремясь к формированию мира в рамках сильной и единой Европы.

Ранее сообщалось, что рейтинг Мерца упал до рекордного значения. При этом рейтинг партий по результатам исследования показывает, что «Альтернатива для Германии» сохраняет пальму первенства с 26% поддержки. На втором месте расположился блок ХДС/ХСС (25%), а социал-демократы замыкают тройку лидеров с 14%.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

