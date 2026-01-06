Мерц заявил о критическом состоянии немецкой экономики

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что немецкая экономика находится в критическом положении. В письме к своим коллегам по правящей коалиции он дал понять, что наступающий год обещает быть «очень сложным». В этом документе канцлер также изложил свои видения приоритетов и задач для правительства на ближайший год, пишет журнал Spiegel.