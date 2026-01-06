Мерц заявил о критическом состоянии немецкой экономики

«За время работы нынешнего правительства были достигнуты определённые успехи, например, скорректирован курс в миграционной политике, что уже приносит положительные результаты. Однако положение немецкой экономики остаётся критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки — слишком высокие», — говорится в письме Мерца.
Мерц обозначил главные цели на текущий год: улучшить экономическую ситуацию в Германии для стимулирования роста и создания рабочих мест. Во внешней политике он выделил как приоритет обеспечение европейской свободы и мира. Германия также намерена активно участвовать в процессе подготовки мирного урегулирования украинского конфликта, стремясь к формированию мира в рамках сильной и единой Европы.
Ранее сообщалось, что рейтинг Мерца упал до рекордного значения. При этом рейтинг партий по результатам исследования показывает, что «Альтернатива для Германии» сохраняет пальму первенства с 26% поддержки. На втором месте расположился блок ХДС/ХСС (25%), а социал-демократы замыкают тройку лидеров с 14%.
