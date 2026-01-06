Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США не находятся в состоянии войны

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

Источник: Reuters

«Нет, мы не [в состоянии войны с Венесуэлой]», — заявил он в интервью телеканалу NBC News. По словам Трампа, США «находятся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики», а также с теми «людьми, которые высвобождают свои тюрьмы и лечебницы для душевнобольных» за счет того, что направляют оттуда людей в Соединенные Штаты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше