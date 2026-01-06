Трамп заявил, что США не находятся в состоянии войны

«Нет, мы не [в состоянии войны с Венесуэлой]», — заявил он в интервью телеканалу NBC News. По словам Трампа, США «находятся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики», а также с теми «людьми, которые высвобождают свои тюрьмы и лечебницы для душевнобольных» за счет того, что направляют оттуда людей в Соединенные Штаты.
