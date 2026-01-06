Путин поручил восстановить темпы роста экономики РФ в 2026 году

Речь идёт о восстановлении темпов роста экономики и инвестиционной активности, заняться этим должны российское правительство совместно с Центробанком, а также региональными властями. Кроме того, необходимо решить структурные проблемы, существующие в различных отраслях экономики. При этом должна быть учтена необходимость удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2025 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Центробанка (4−5%), сказано в документе.