Путин поручил восстановить темпы роста экономики РФ в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин дал поручение восстановить в текущем году темпы роста экономики страны. В числе прочих оно входит в перечень поручений, данных российским лидером по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Третьего января 2026 года перечень поручений опубликован на сайте Кремля, документ доступен здесь.
Речь идёт о восстановлении темпов роста экономики и инвестиционной активности, заняться этим должны российское правительство совместно с Центробанком, а также региональными властями. Кроме того, необходимо решить структурные проблемы, существующие в различных отраслях экономики. При этом должна быть учтена необходимость удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2025 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Центробанка (4−5%), сказано в документе.
В обширный перечень поручений российского лидера входит также достижение значимого увеличения собираемости налогов в 2026 году. Ответственными за это назначены глава российского правительства Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и высшие должностные лица российских субъектов.
Ранее Путин поручил немедленно начать реализацию программы структурной перестройки экономики РФ. Сообщалось, что правительство РФ подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью и рост потребления отечественных товаров. План рассчитан до 2030 года.
Также российский лидер указал на то, что экономика России должна стать более технологичной. Путин подчеркнул, что это не просто пожелание, но объективное требование сегодняшнего и завтрашнего дня.
Говоря о достижении Россией исторического минимума по показателю безработицы, Путин ранее подчеркнул, что стране нужен переход к экономике высоких зарплат. Они должны быть основаны на повышении качества рабочих мест.
Напомним, несмотря на сложный внешний фон, внутренний валовый продукт (ВВП) России прибавлял в последние два года 4%. Озвучивая эти цифры летом 2024 года, глава государства подчеркнул, что ВВП России рос темпами выше среднемировых.