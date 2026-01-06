Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой

«Я», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC на вопрос о том, кто будет играть главную роль в управлении Венесуэлой.
Среди тех, кто будет играть ведущую роль в осуществлении контроля над Венесуэлой, Трамп также назвал главу госдепа Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета и замглавы своей администрации Стивена Миллера.
«(Вице-президент США — ред.) Джей Ди Вэнс тоже будет вовлечен», — добавил Трамп.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по четырем вмененным американской прокуратурой статьям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.