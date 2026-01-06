Ричмонд
Трамп заявил, что Америка не воюет с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не воюет с Венесуэлой. Он пояснил в интервью NBC News, что истинная борьба ведётся против наркодилеров и тех, кто, по его мнению, отправляет в США заключённых и психически больных людей из своих стран.

Источник: Life.ru

«Нет, мы не [находимся в состоянии войны с Венесуэлой]», — сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты ведут борьбу с двумя группами: с теми, кто занимается распространением наркотиков, и с теми, кто, по его мнению, высылает заключённых и пациентов психиатрических клиник из своих стран в США.

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

