Трамп заявил, что Америка не воюет с Венесуэлой

«Нет, мы не [находимся в состоянии войны с Венесуэлой]», — сказал американский лидер.
Трамп подчеркнул, что Соединённые Штаты ведут борьбу с двумя группами: с теми, кто занимается распространением наркотиков, и с теми, кто, по его мнению, высылает заключённых и пациентов психиатрических клиник из своих стран в США.
Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.
