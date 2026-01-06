Трамп заявил, что никаких выборов в Венесуэле в ближайшие 30 дней не будет

«Сначала мы должны восстановить страну. Выборы проводить нельзя. Люди даже не смогут проголосовать», — сказал американский лидер в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов в Венесуэле в течение месяца.
По словам Трампа, Соединённые Штаты должны способствовать оздоровлению Венесуэлы, чтобы она могла восстановить свою стабильность.
Ранее сообщалось, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.