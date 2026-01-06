Премьер Дании: Вторжение США в Гренландию поставит крест на существовании НАТО

«Если США решат военным путём атаковать другую страну НАТО, то всё прекратится — включая наше членство в НАТО и ту безопасность, которая была обеспечена после окончания Второй мировой войны», — подчеркнула Фредериксен.
Премьер-министр подчеркнула, что Дания не приемлет аннексию ни одной из частей своего содружества — самой страны, Гренландии или Фарерских островов. Она заверила в надёжности Дании как союзника США, но при этом выразила обеспокоенность отдельными заявлениями американской стороны.
Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о стратегической необходимости острова для Вашингтона. По словам политика, захватить Гренландию «за одну ночь» попросту невозможно.
