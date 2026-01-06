Премьер Дании: Вторжение США в Гренландию поставит крест на существовании НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила опасение, что военная агрессия Соединённых Штатов против любого члена НАТО, в частности, против Гренландии, приведёт к полному распаду Североатлантического альянса. По её словам, подобный акт со стороны Вашингтона поставит под угрозу само существование НАТО и подорвёт систему безопасности, установленную после Второй мировой войны, включая выход Дании из состава блока.