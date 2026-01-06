Ричмонд
Трамп объявил о создании специальной американской группы по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп объявил о создании специальной группы, которая будет курировать американское участие в венесуэльских делах. В состав этой группы войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер. Об этом стало известно из интервью главы государства телеканалу NBC News, где он лично назвал этих представителей администрации в качестве ключевых участников данного органа.

«Это общая группа. У всех них есть свои разнообразные компетенции», — приводит телеканал слова хозяина Белого дома.

Также он подчеркнул, что главным ответственным лицом в вопросе участия США в делах Венесуэлы является он сам.

Вместе с тем Трамп объявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не ожидается проведения новых выборов. Глава Белого дома также подчеркнул, что Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, а для направления американских военнослужащих в эту страну ему не требуется согласие законодателей.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

