Трамп объявил о создании специальной американской группы по Венесуэле

«Это общая группа. У всех них есть свои разнообразные компетенции», — приводит телеканал слова хозяина Белого дома.
Также он подчеркнул, что главным ответственным лицом в вопросе участия США в делах Венесуэлы является он сам.
Вместе с тем Трамп объявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не ожидается проведения новых выборов. Глава Белого дома также подчеркнул, что Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, а для направления американских военнослужащих в эту страну ему не требуется согласие законодателей.
