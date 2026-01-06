В материале утверждается, что отказ от осуждения столь явного нарушения международного права подрывает авторитет Устава ООН. По мнению источника, такая двойственная позиция в конечном итоге ухудшит условия для мирного урегулирования украинского конфликта, а в перспективе создаст кризис безопасности и для самих европейских стран, включая Германию.
Напомним, что операция США по захвату и вывозу Мадуро вызвала неоднозначную международную реакцию. МИД России осудил её и назвал вооружённой агрессией, в то время как руководство Евросоюза поддержало действия Вашингтона, назвав Мадуро нелегитимным. Президент США Дональд Трамп заявил о временном управлении Венесуэлой до «упорядоченного перехода власти», не уточняя сроки проведения выборов.
