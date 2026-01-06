Трамп хочет заключить сделку с властями Гренландии: коснётся каждого жителя острова

Администрация президента США Дональда Трампа готовится предложить властям Гренландии сделку, работа над проектом уже ведётся. Об этом информирует британский журнал The Economist.
Сообщается, что Гренландии может быть предложен Договор о свободной ассоциации. Подобные договора США уже заключили с небольшими островными государствами в тихом океане. Это Микронезия, Маршалловы Острова и Палау. Эти страны передали Вашингтону право на решение вопросов их обороны взамен на финансовую поддержку, что несколько повысило уровень жизни населения.
При этом издание называет маловероятной перспективу прямой аннексии Гренландии Соединёнными Штатами.
Ранее глава правительства Дании Метте Фредериксен напомнила, что Соединённые Штаты не имеют права аннексировать Гренландию.
В то же время премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что жители Гренландии открыты к диалогу с США, но общение должно идти по правильным каналам, а не с помощью публикаций в социальных сетях.
Тем временем западные эксперты выдвигают предположение, что Вашингтон может установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы.