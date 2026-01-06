Трамп хочет заключить сделку с властями Гренландии: коснётся каждого жителя острова

Сообщается, что Гренландии может быть предложен Договор о свободной ассоциации. Подобные договора США уже заключили с небольшими островными государствами в тихом океане. Это Микронезия, Маршалловы Острова и Палау. Эти страны передали Вашингтону право на решение вопросов их обороны взамен на финансовую поддержку, что несколько повысило уровень жизни населения.