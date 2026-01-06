Алиев: Открытие «Маршрута Трампа» — это уже решённый вопрос

Алиев отметил важность совместной декларации, подписанной с Арменией в августе 2025 года при посредничестве президента США Дональда Трампа. По словам азербайджанского лидера, отношения с США развиваются в «очень практичном и рассчитанном на результат направлении».
«Маршрут Трампа» предусматривает восстановление транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией через армянскую территорию, что является ключевым пунктом мирного соглашения.
Ранее сообщалось, что Баку рассчитывает на официальное подписание мирного соглашения с Ереваном в 2026 году. Данное заявление сделал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в Женеве. По его словам, 2025 год войдёт в историю региона, поскольку после почти трёх десятилетий конфликта стороны вплотную приблизились к заключению мира.
