Алиев: Открытие «Маршрута Трампа» — это уже решённый вопрос

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что открытие Зангезурского транспортного коридора, также известного как «Маршрут Трампа», не вызывает сомнений. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что суть проекта остаётся неизменной, независимо от его названия, и все необходимые вопросы в рамках нормализации отношений с Арменией были решены.