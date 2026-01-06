Ричмонд
Алиев: Открытие «Маршрута Трампа» — это уже решённый вопрос

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что открытие Зангезурского транспортного коридора, также известного как «Маршрут Трампа», не вызывает сомнений. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что суть проекта остаётся неизменной, независимо от его названия, и все необходимые вопросы в рамках нормализации отношений с Арменией были решены.

Алиев отметил важность совместной декларации, подписанной с Арменией в августе 2025 года при посредничестве президента США Дональда Трампа. По словам азербайджанского лидера, отношения с США развиваются в «очень практичном и рассчитанном на результат направлении».

«Маршрут Трампа» предусматривает восстановление транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией через армянскую территорию, что является ключевым пунктом мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что Баку рассчитывает на официальное подписание мирного соглашения с Ереваном в 2026 году. Данное заявление сделал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в Женеве. По его словам, 2025 год войдёт в историю региона, поскольку после почти трёх десятилетий конфликта стороны вплотную приблизились к заключению мира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

