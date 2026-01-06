Трамп сообщил о сотрудничестве Делси Родригес с США

Глава Белого дома также сообщил, что в ближайшее время будет принято решение о судьбе санкций, действующих в отношении Родригес. По словам президента США, Вашингтон будет оценивать уровень взаимодействия и в зависимости от него определит, сохранять ограничительные меры или снять их.