Трамп сообщил о сотрудничестве Делси Родригес с США

Глава Белого дома также сообщил, что в ближайшее время будет принято решение о судьбе санкций, действующих в отношении Родригес. По словам президента США, Вашингтон будет оценивать уровень взаимодействия и в зависимости от него определит, сохранять ограничительные меры или снять их.
Ранее Life.ru писал, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.
