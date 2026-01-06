Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил о сотрудничестве Делси Родригес с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что исполняющая обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес начала сотрудничество с американскими официальными лицами после смены власти в стране. При этом он категорически отверг предположения о существовании каких-либо контактов между его администрацией и окружением Родригес до проведения военной операции по захвату Николаса Мадуро.

Источник: Life.ru

Глава Белого дома также сообщил, что в ближайшее время будет принято решение о судьбе санкций, действующих в отношении Родригес. По словам президента США, Вашингтон будет оценивать уровень взаимодействия и в зависимости от него определит, сохранять ограничительные меры или снять их.

Ранее Life.ru писал, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. Напомним, 3 января Николас Мадуро был задержан американскими военными в Каракасе и переправлен в США. Ему предъявлены обвинения в наркоторговле со стороны американского правосудия. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше