Политолог объяснил операцию США в Венесуэле возрождением доктрины Монро

«Там прямо провозгласили, что всё, мы возрождаем доктрину Монро, западное полушарие наше, мы тут хозяева и для нас нет никаких препятствий, установленных какими-либо законами отдельных стран, мы наводим порядок так, как считаем правильным. В связи с этой позицией США очевидно, что они не могли терпеть, когда кто-то, в частности Николас Мадуро, бросает вызов США как гегемону западного полушария», — приводит слова Станкевича 360.ru.