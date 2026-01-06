Политолог объяснил операцию США в Венесуэле возрождением доктрины Монро

«Там прямо провозгласили, что всё, мы возрождаем доктрину Монро, западное полушарие наше, мы тут хозяева и для нас нет никаких препятствий, установленных какими-либо законами отдельных стран, мы наводим порядок так, как считаем правильным. В связи с этой позицией США очевидно, что они не могли терпеть, когда кто-то, в частности Николас Мадуро, бросает вызов США как гегемону западного полушария», — приводит слова Станкевича 360.ru.
Политолог считает, что Мадуро совершил роковую ошибку, недооценив не Трампа, а мощь американской машины и слабость собственного режима. Венесуэла, по его мнению, из-за экономического кризиса и коррупции стала лёгкой мишенью.
Станкевич также прокомментировал сравнение Трампа с Путиным. Аналогия, по его мнению, есть: мир вернулся к политике великих держав, каждая из которых определяет свою сферу влияния. Трамп просто делает для США в Америке то, что Россия делает на своём пространстве.
Доктрина Монро — это принцип внешней политики США, провозглашённый в 1823 году пятым президентом страны Джеймсом Монро. Его суть: «Америка для американцев». США объявили Западное полушарие своей зоной влияния, пообещав противостоять вмешательству там европейских держав. На практике доктрина использовалась для оправдания вмешательства США в дела латиноамериканских стран. Ссылка на её «возрождение» сегодня означает заявку Вашингтона на исключительное право влиять на события в регионе.
Напомним, ночью 3 января США провели спецоперацию в Венесуэле, задержав президента Николаса Мадуро и его жену. Их вывезли из страны, чтобы предстать перед судом в Нью-Йорке по обвинению в «наркотерроризме и нелегальном обороте оружия». В Каракасе это назвали военной агрессией. Сегодня Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке, где заявил о своей невиновности. Следующее заседание намечено на 17 марта.
