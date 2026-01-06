Ричмонд
Сын Рамзана Кадырова Ахмат стал зампредом правительства Чечни

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, министр республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров был назначен исполняющим обязанности зампреда правительства Чечни.

Источник: ФК "Ахмат"

Кроме Ахмата Кадырова, глава Чечни также назначил исполняющим обязанности зампреда правительства министра республики по внешним связям и информации Ахмеда Дудаева.

«Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев обладают значительным управленческим опытом, глубоким пониманием специфики курируемых направлений и зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители», — сообщается в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

20-летний Ахмат Кадыров занимает должность министра спорта Чечни с мая 2024 года. До этого он был советником главы республики, замминистра спорта Чечни и министром по делам молодежи. Он также возглавляет футбольный клуб «Ахмат».

