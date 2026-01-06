Востоковед не поверила сообщениям о планах Хаменеи сбежать из Ирана из-за протестов

Экономический кризис в Иране, одним из главных источников которого являются жесткие международные санкции, в прошлом году вылился в массовые протесты. Ограничения на экспорт нефти и изоляция от глобальной финансовой системы привели экономику в состояние тяжелейшего стресса. В 2025 году ситуация достигла переломного момента: последствия краткосрочной, но интенсивной войны с Израилем и восстановление санкций Совета Безопасности ООН по ядерному досье обрушили национальную валюту до рекордных минимумов и спровоцировали гиперинфляцию. Стремительный рост цен на товары первой необходимости, обесценивание сбережений и заработков создали в обществе беспрецедентный уровень напряжённости.