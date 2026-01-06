Востоковед не поверила сообщениям о планах Хаменеи сбежать из Ирана из-за протестов

Однако американцы будут продолжать своё давление. Как заявила Супонина, они используют и резкую риторику, как у Дональда Трампа, и более серьёзные шаги. По её оценке, опасность военной эскалации вокруг Ирана в 2026 году возрастает.
В разговоре с 360.ru востоковед также опровергла слухи о бегстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По её словам, это информационные вбросы. «Он никогда такого не говорил и никогда не скажет», — отметила эксперт. Хаменеи, понимая серьёзность положения, призывает решать экономические вопросы, но грозит жёстко наказать зачинщиков беспорядков.
Протесты в Иране сейчас носят исключительно экономический характер, что может быть опаснее политических. Власти, скорее всего, справятся с текущей волной, но если экономику не наладят, протесты возобновятся. Однако к немедленной смене режима это не приведёт, подытожила политолог.
Экономический кризис в Иране, одним из главных источников которого являются жесткие международные санкции, в прошлом году вылился в массовые протесты. Ограничения на экспорт нефти и изоляция от глобальной финансовой системы привели экономику в состояние тяжелейшего стресса. В 2025 году ситуация достигла переломного момента: последствия краткосрочной, но интенсивной войны с Израилем и восстановление санкций Совета Безопасности ООН по ядерному досье обрушили национальную валюту до рекордных минимумов и спровоцировали гиперинфляцию. Стремительный рост цен на товары первой необходимости, обесценивание сбережений и заработков создали в обществе беспрецедентный уровень напряжённости.
