Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Востоковед не поверила сообщениям о планах Хаменеи сбежать из Ирана из-за протестов

США не заинтересованы в стабильности Ирана, заявила политолог-международник, востоковед Елена Супонина, комментируя протесты в азиатском государстве. По её мнению, Вашингтон вместе с Израилем делает всё, чтобы ослабить нынешние власти. При этом эксперт отметила, что иранская оппозиция слаба, а внутри страны из-за американской политики даже произошла консолидация вокруг режима.

Источник: Life.ru

Однако американцы будут продолжать своё давление. Как заявила Супонина, они используют и резкую риторику, как у Дональда Трампа, и более серьёзные шаги. По её оценке, опасность военной эскалации вокруг Ирана в 2026 году возрастает.

В разговоре с 360.ru востоковед также опровергла слухи о бегстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По её словам, это информационные вбросы. «Он никогда такого не говорил и никогда не скажет», — отметила эксперт. Хаменеи, понимая серьёзность положения, призывает решать экономические вопросы, но грозит жёстко наказать зачинщиков беспорядков.

Протесты в Иране сейчас носят исключительно экономический характер, что может быть опаснее политических. Власти, скорее всего, справятся с текущей волной, но если экономику не наладят, протесты возобновятся. Однако к немедленной смене режима это не приведёт, подытожила политолог.

Экономический кризис в Иране, одним из главных источников которого являются жесткие международные санкции, в прошлом году вылился в массовые протесты. Ограничения на экспорт нефти и изоляция от глобальной финансовой системы привели экономику в состояние тяжелейшего стресса. В 2025 году ситуация достигла переломного момента: последствия краткосрочной, но интенсивной войны с Израилем и восстановление санкций Совета Безопасности ООН по ядерному досье обрушили национальную валюту до рекордных минимумов и спровоцировали гиперинфляцию. Стремительный рост цен на товары первой необходимости, обесценивание сбережений и заработков создали в обществе беспрецедентный уровень напряжённости.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше