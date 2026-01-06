МИД Венесуэлы заявил об очередной победе Каракаса в Совбезе ООН

Венесуэльские власти на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций одержали очередную победу, добившись от мирового сообщества признания того, что недавняя атака США на Венесуэлу нарушает международное право, заявил министр иностранных дел этой страны Иван Хиль Пинто.
Он подчеркнул, что правда восторжествовала в очередной раз.
«Венесуэла одержала явную и законную победу: международное сообщество официально признало, что нападение, совершённое 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное право и права человека, а также прямым посягательством на иммунитет действующего главы государства», — написал глава внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.
Хиль уточнил, что на заседании Совбеза обошлось без манипуляций и двойных стандартов, а право было на стороне Каракаса. Руководитель МИД также отметил, что его страна продолжит защищать собственный суверенитет и обеспечивать мир на своей территории.
Напомним, ранее постоянный представитель Мексики в Организации Объединённых Наций Эктор Васконселос на заседании Совбеза по Венесуэле назвал недопустимыми военные действия США против указанной республики. Он обратил внимание, что подобные шаги наносят серьёзный удар по самому Уставу ООН и принципам многосторонности. Кроме того, дипломат добавил, что такие действия создают угрозу стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне.
3 января американские военные провели операцию в Каракасе и других венесуэльских городах. Они совершили нападение на военные и гражданские объекты в республике, захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес.