МИД Венесуэлы заявил об очередной победе Каракаса в Совбезе ООН

Глава МИД Венесуэлы Хиль заявил, что заседание СБ ООН по недавней атаке США прошло без манипуляций и двойных стандартов.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэльские власти на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций одержали очередную победу, добившись от мирового сообщества признания того, что недавняя атака США на Венесуэлу нарушает международное право, заявил министр иностранных дел этой страны Иван Хиль Пинто.

Он подчеркнул, что правда восторжествовала в очередной раз.

«Венесуэла одержала явную и законную победу: международное сообщество официально признало, что нападение, совершённое 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное право и права человека, а также прямым посягательством на иммунитет действующего главы государства», — написал глава внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

Хиль уточнил, что на заседании Совбеза обошлось без манипуляций и двойных стандартов, а право было на стороне Каракаса. Руководитель МИД также отметил, что его страна продолжит защищать собственный суверенитет и обеспечивать мир на своей территории.

Напомним, ранее постоянный представитель Мексики в Организации Объединённых Наций Эктор Васконселос на заседании Совбеза по Венесуэле назвал недопустимыми военные действия США против указанной республики. Он обратил внимание, что подобные шаги наносят серьёзный удар по самому Уставу ООН и принципам многосторонности. Кроме того, дипломат добавил, что такие действия создают угрозу стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне.

3 января американские военные провели операцию в Каракасе и других венесуэльских городах. Они совершили нападение на военные и гражданские объекты в республике, захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
