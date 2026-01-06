Ричмонд
Трамп опроверг слухи о сговоре с венесуэльской элитой перед захватом Мадуро

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News опроверг существование каких-либо предварительных договорённостей с венесуэльскими чиновниками о захвате Николаса Мадуро. Отвечая на прямой вопрос журналиста, он признал, что «многие хотели заключить сделку», но подчеркнул, что Соединённые Штаты действовали самостоятельно.

Трамп утверждает, что операция по захвату и вывозу Мадуро была проведена без помощи его ближайшего окружения или других представителей венесуэльской элиты. По словам американского лидера, Вашингтон сознательно отказался от подобного посредничества, предпочтя силовой сценарий.

Ранее Трамп объявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не ожидается проведения новых выборов. Глава Белого дома также подчеркнул, что Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, а для направления американских военнослужащих в эту страну ему не требуется согласие законодателей.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

