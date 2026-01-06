Трамп опроверг слухи о сговоре с венесуэльской элитой перед захватом Мадуро

Трамп утверждает, что операция по захвату и вывозу Мадуро была проведена без помощи его ближайшего окружения или других представителей венесуэльской элиты. По словам американского лидера, Вашингтон сознательно отказался от подобного посредничества, предпочтя силовой сценарий.
Ранее Трамп объявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не ожидается проведения новых выборов. Глава Белого дома также подчеркнул, что Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, а для направления американских военнослужащих в эту страну ему не требуется согласие законодателей.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.