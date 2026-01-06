«Уничтожить Россию»: В США сообщили о существенном повороте в украинском конфликте

Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев использовал 91 дрон, но все были сбиты. Президент США Дональд Трамп был шокирован атакой. После неё Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине. Позже в Минобороны раскрыли детали о налёте украинских БПЛА. ЦРУ же не подтвердило данные об атаке.