«Украина — просто марионеточный режим и человеческий ресурс, который растрачивается на поле боя в угоду глобалистским властям Европы и Вашингтона, стремящимся уничтожить Россию», — сказал он.
Специалист не исключил, что британская разведка МИ-6 могла быть вовлечена в недавнюю попытку нападения на резиденцию российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что Великобритания проявляет больший интерес к ослаблению России по сравнению с другими европейскими государствами.
Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев использовал 91 дрон, но все были сбиты. Президент США Дональд Трамп был шокирован атакой. После неё Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине. Позже в Минобороны раскрыли детали о налёте украинских БПЛА. ЦРУ же не подтвердило данные об атаке.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.